Главные новости за 28 ноября. Новороссийск

В ночь на 28 ноября в Новороссийске снова объявляли тревогу по БПЛА. Режим сняли через несколько часов после введения.

В результате массированной атаки беспилотников, произошедшей 25 ноября, в Новороссийске пострадали 227 квартир, согласно промежуточным данным. Повреждения также зафиксированы в 48 частных домах, обследование продолжается.

Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту схода двух вагонов грузового поезда в Новороссийске. Инцидент произошел 27 ноября на железнодорожной станции «Новороссийск».

Несколько дней полиция разыскивает 15-летнего подростка, пропавшего в Новороссийске. Местонахождение парня по-прежнему неизвестно, уточняется, что он не имел при себе мобильного телефона.

Экс-полицейского из Новороссийска и бывшего начальника управления собственной безопасности МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Фролова приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом 5 млн руб. по статье о взяточничестве. Фролов был в числе задержанных силовиков в 2020 году по подозрению в совершении преступлений об участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.

В Новороссийске в 2026 году начнут выдавать выплаты на санаторно-курортное лечение для родителей погибших участников СВО.

2,2 млрд руб. ушли на содержание муниципальных служащих в Новороссийске за прошедшие месяцы 2025 года.

В Анапе окна школ и детских садов начали затягивать специальной пленкой в целях защиты от БПЛА.