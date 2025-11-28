Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Черном море продолжается ликвидация последствий ЧС с крушением танкеров

На заседании правкомиссии по координации работ по ликвидации ЧС в Керченском проливе Виталий Савельев заявил, что в ходе регулярных мониторингов и космической съемки в Черном море не было обнаружено новых выбросов нефтепродуктов. Его слова цитирует Telegram-канал правительства России.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Виталий Савельев сообщил, что в зоне чрезвычайной ситуации на Черноморском побережье продолжаются проверочные мероприятия. Мониторинги проводят экстренные службы и флот «Морспасслужбы».

В ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», принимают участие 858 человек и 210 единиц техники. По словам вице-премьера, за весь период с побережья Черного моря вывезли более 185 тыс. т загрязненного песка.

София Моисеенко

