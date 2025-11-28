В Новороссийске утвердили места для запуска фейерверков на Новый год

Пиротехнику в период новогодних и рождественских праздников в Новороссийске можно будет запускать на 19 участках. Перечень мест, разрешенных для использования фейерверков, утвердили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Согласно постановлению №5691, площадки для запуска пиротехники будут располагаться в разных районах Новороссийска, а также в пригороде — в Абрау-Дюрсо, Натухаевской, Глебовском, Гайдуке, Раевской и Верхнебаканском.

В перечень вошли следующие участки:

Сельский округ Абрау-Дюрсо — стадион, ул. Промышленная

Натухаевский сельский округ — стадион, угол ул. Красного Октября и ул. Чкалова

Глебовский сельский округ — пляж в с. Южная Озереевка

Мысхакский сельский округ — площадка перед ДК «Мысхако», ул. Шоссейная, 34; рекреационная зона Мысхако, ул. Парковая, 17

Гайдукский сельский округ — стадион, ул. Стадионная

Раевский сельский округ — стадион, пересечение ул. Котова и ул. Героев

Южный район — пляжи «Суджукская коса», «Алексино»

Центральный район — пляжи «Нептун», «Кристалл», городской пляж; Форумная площадь; набережная им. адм. Серебрякова; Мыс Любви; площадка возле памятника «Погибшим рыбакам»

Восточный район — площадка по ул. Краснодарская, район дома №102Б; Сухумское шоссе, 84 (площадка между памятником «Героям танкистам» и поликлиникой №3)

Приморский район — площадка по ул. Суворова,2А в Борисовке; площадка возле автомойки на ул. Рязанская, 34

В постановлении указывается, что с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Новороссийска будет действовать особый противопожарный режим.

София Моисеенко