Долю продукции кубанских производителей нарастят на 80% в Новороссийске

Власти Новороссийска подписали план мероприятий по развитию городской торговой инфраструктуры совместно с руководителем департамента потребительской сферы Кубани Романом Куринным. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Согласно утвержденному плану, в Новороссийске снизят административные барьеры для бизнеса и будут усилять работу в направлении привлечения инвестиций. Качество обслуживания и противодействие незаконному обороту продукции планируется снизить.

Одной из основных задач, как отметил Андрей Кравченко, является увеличение доли продукции кубанских производителей в розничной торговле Новороссийска до 80%. В городе намереваются осуществить поддержку местных предпринимателей для увеличения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест.

Неформальную занятость в рамках плана развития торговли должны снизить минимум на 5%. Все эти меры, по словам главы Новороссийска, помогут создать благоприятные условия для развития потребительской сферы на территории города.

София Моисеенко