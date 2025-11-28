Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Геленджиком локализовали лесной пожар на площади 6 га

В районе села Текос в Геленджикском районе произошел лесной пожар. По данным ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», к 16:00 28 ноября возгорание локализовали.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар локализовали на площади около 6 га. В настоящий момент специалисты применяют комплекс мер для скорейшей ликвидации возгорания.

Согласно сведениям «Краевого лесопожарного центра», задымление со стороны леса вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель» днем 28 ноября.

София Моисеенко

Новости компаний Все