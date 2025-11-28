Под Геленджиком локализовали лесной пожар на площади 6 га

В районе села Текос в Геленджикском районе произошел лесной пожар. По данным ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», к 16:00 28 ноября возгорание локализовали.

Пожар локализовали на площади около 6 га. В настоящий момент специалисты применяют комплекс мер для скорейшей ликвидации возгорания.

Согласно сведениям «Краевого лесопожарного центра», задымление со стороны леса вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель» днем 28 ноября.

София Моисеенко