В Анапе окна школ и детских садов затягивают пленкой для защиты от БПЛА

На окна детских общеобразовательных учреждений в Анапе устанавливают защитные пленки. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным мэрии Анапы, соответствующее решение было принято местными властями совместно с силовым блоком. Такой вид защиты продемонстрировал свою эффективность в других регионах России. Оконные рамы разбираются, после чего края пленки помещаются внутрь стеклопакета.

«Прозрачная пленка способна удержать массу стеклопакета при возможной атаке БПЛА, что значительно сократит вероятность повреждений от осколков»,— пояснили в администрации Анапы.

На первом этапе защитные пленки установят в учреждениях, которые находятся рядом со стратегически важными объектами промышленной и инженерной инфраструктуры. Монтаж пленки завершили в Супсехе, работы производятся в школе №11 и детском саду №32.

София Моисеенко