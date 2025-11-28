Жительница Ростова лишилась 2,5 млн рублей при торговле криптовалютой

Пятидесятилетняя жительница Ростова-на-Дону лишилась более 2,5 млн руб., поверив знакомому с сайта знакомств, который обещал высокий доход от биржевых операций. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась в Отдел полиции №3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, заявив о том, что стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, знакомый поделился информацией о своих доходах от биржевых операций и предложил воспользоваться помощью его «племянницы» для получения высокой прибыли от торговли акциями. В процессе общения женщине объяснили, что для достижения хорошего заработка требуется внести взнос свыше 2,5 млн руб.

Поскольку необходимой суммы у заявительницы не оказалось, она взяла банковский кредит и переслала полученные средства на указанный счет. Далее, выполняя указания злоумышленников, она якобы торговала криптовалютой и драгоценными металлами.

Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что ее аккаунт заблокирован, после чего обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Валентина Любашенко