За неделю в Новороссийске подорожали овощи и некоторые молочные продукты
В период с 17 по 24 ноября в Новороссийске заметно увеличились цены на некоторые виды овощей. Об этом свидетельствует результат мониторинга розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов, опубликованный на сайте администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Картофель за прошедшую неделю подорожал в Новороссийске на 9,09% с 40,33 руб./кг до 44 руб/кг. Средние розничные цены на морковь выросли с 31,67 руб./кг до 32,67 руб./кг (+3%). Резкий скачок цен специалисты управления экономического развития города зафиксировали на репчатый лук, за отчетный период он подорожал на 19,5% с 42,67 руб./кг до 51 руб./кг. Согласно мониторингу мэрии, из овощей дешевле стала только белокочанная капуста, цена на нее снизилась на 8,64% до 31 руб./кг.
Яблоки с 17 по 24 ноября подешевели на 5,3%, цена за 1 кг снизилась до 95,33 руб. вместо 100,67 руб. Питьевое молоко 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете и обезжиренный творог подешевели в среднем на 0,44 — 0,56%. В числе единственных молочных продуктов, которые подорожали за неделю, оказались кефир и сметана. Стоимость кефира 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете увеличилась на 0,16%, с 91,61 руб./кг до 91,76 руб./кг, а сметана 20% жирности подорожала на 0,48% до 175,42 руб. за полиэтиленовый пакет весом 500 г.
Куриные яйца 2 категории стали дороже на 4,59%, стоимость изменилась с 72,67 руб. до 76 руб. за десяток. Мясо (говядина, свинина и куры) за неделю подорожало не более чем на 0,31%, согласно результатам исследования управления экономического развития.
На сахар-песок, соль и черный байховый чай цены за отчетную неделю в Новороссийске не изменились. Незначительные колебания в стоимости в сторону увеличения (0,03 — 0,43%) наблюдаются на детские товары, внесенные в перечень социально значимых.