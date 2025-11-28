За неделю в Новороссийске подорожали овощи и некоторые молочные продукты

В период с 17 по 24 ноября в Новороссийске заметно увеличились цены на некоторые виды овощей. Об этом свидетельствует результат мониторинга розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов, опубликованный на сайте администрации города.

Картофель за прошедшую неделю подорожал в Новороссийске на 9,09% с 40,33 руб./кг до 44 руб/кг. Средние розничные цены на морковь выросли с 31,67 руб./кг до 32,67 руб./кг (+3%). Резкий скачок цен специалисты управления экономического развития города зафиксировали на репчатый лук, за отчетный период он подорожал на 19,5% с 42,67 руб./кг до 51 руб./кг. Согласно мониторингу мэрии, из овощей дешевле стала только белокочанная капуста, цена на нее снизилась на 8,64% до 31 руб./кг.

Яблоки с 17 по 24 ноября подешевели на 5,3%, цена за 1 кг снизилась до 95,33 руб. вместо 100,67 руб. Питьевое молоко 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете и обезжиренный творог подешевели в среднем на 0,44 — 0,56%. В числе единственных молочных продуктов, которые подорожали за неделю, оказались кефир и сметана. Стоимость кефира 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете увеличилась на 0,16%, с 91,61 руб./кг до 91,76 руб./кг, а сметана 20% жирности подорожала на 0,48% до 175,42 руб. за полиэтиленовый пакет весом 500 г.

Куриные яйца 2 категории стали дороже на 4,59%, стоимость изменилась с 72,67 руб. до 76 руб. за десяток. Мясо (говядина, свинина и куры) за неделю подорожало не более чем на 0,31%, согласно результатам исследования управления экономического развития.

На сахар-песок, соль и черный байховый чай цены за отчетную неделю в Новороссийске не изменились. Незначительные колебания в стоимости в сторону увеличения (0,03 — 0,43%) наблюдаются на детские товары, внесенные в перечень социально значимых.

София Моисеенко