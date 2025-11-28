Взятки оказались не гладки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника управления собственной безопасности МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Фролова из Новороссийска к 9 годам лишения свободы со штрафом в 5 млн руб. по ч. 2 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере), о чем сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дмитрий Фролов, являющийся уроженцем Новороссийска, был задержан по подозрению во взятке в марте 2020 года. Тогда сотрудники управления Генпрокуратуры СКФО пресекли в Краснодарском крае деятельность преступного сообщества, в которое вошли семнадцать сотрудников ГИБДД.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте СУ СКР 6 марта 2020 года, следователи задержали Дмитрия Фролова вместе с начальником ГИБДД по Успенскому району Ильей Макаренко, начальником МВД Успенского района Андреем Новиковым и другими сотрудниками правоохранительных органов. Задержанные, по информации ГСУ СКР СКФО, подозревались в совершении преступлений об участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.

В соответствии с материалами следствия, сотрудники ОМВД Успенского района Бочкарев, Тосунов, Плехов, Максимов и другие, а также сотрудники СБ ГУ МВД Краснодарского края Фролов, Гриненко, Скопенко и прочие лица с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года систематически получали взятки на общую сумму более 2 млн руб. В СУ СКР Краснодарского края заявляли, что денежные средства выдавались силовикам за непривлечение к ответственности лиц по уголовно-наказуемым деяниям на стационарном посту ДПС «Успенский». На имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму свыше 83 млн руб.

В октябре 2024 года в главном следственном управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении инспектора ДПС Успенского района Алексея Давыткина, соучастника коррупционного преступления по схеме с непривлечением к ответственности на посту ДПС со взятками. Годом ранее обвинительные приговоры вынесли в отношении экс-начальника ОГИБДД ОМВД Успенского района Макаренко и его подчиненным Тосунову и Пицыку. В этом году очередь дошла до Дмитрия Фролова, под непосредственным руководством которого находились другие фигуранты дела — Руслан Скопенко и Роман Гриненко.

Фролова, выходца из структуры новороссийских правоохранительных органов, подозревали в получении взяток в течение нескольких лет на общую сумму свыше 54 млн руб. Бывшего силовика признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Также Дмитрий Фролов в судебном порядке лишен звания полковника полиции и права занимать должности в силовых структурах на пять лет. При этом суд признал Фролова невиновным по обвинению в организации преступного сообщества, состав преступления в его действиях не обнаружен.

София Моисеенко