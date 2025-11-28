В 2025 году Новороссийску выделили 80 млн рублей на развитие виноградарства

Новороссийск в этом году получил 80 млн руб. в рамках господдержки для развития виноградарства и виноделия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Отрасль виноградарства получает государственную поддержку ежегодно. По данным администрации Новороссийска, в текущем году субсидирование способствовало сбору рекордного урожая винограда в объеме 15,5 тыс. т. Этот показатель, как сообщали в мэрии города, на 11% превысил статистику прошлого года.

За прошедшие месяцы 2025 года в Краснодарском крае аграриям выдали 17 субсидий на общую сумму около 119 млн руб. Оформление четырех заявок, согласно информации администрации, находится на завершающей стадии.

В 2024 году за 12 месяцев в рамках господдержки аграриям выделили 19 субсидий на 128 млн руб., что на 21% больше, чем было годом ранее.

София Моисеенко