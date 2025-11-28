В Адыгее в 2025 году отремонтировали 13 км дорог опорной сети

В Адыгее в 2025 году завершили ремонт пяти участков региональных трасс, входящих в опорную сеть дорожной инфраструктуры. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

К нормативу привели участок «Обхода Майкопа», два отрезка дороги «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск», а также два участка трассы «Красногвардейское — Уляп — Зарево». Общая протяженность обновленных объектов составила около 13 км.

Подрядчики заменили изношенный асфальт, укрепили обочины, установили дорожные знаки, нанесли разметку и выполнили мероприятия по повышению безопасности. Объем финансирования превысил 400 млн руб.

По словам начальника отдела сохранности и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрия Бороненко, опорная сеть является ключевой частью транспортной системы республики и обеспечивает основные пассажирские и грузовые потоки.

С начала дорожного сезона 2025 года в Адыгее привели к нормативу более 74 км региональных трасс. На развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях республики направлено более 375 млн руб.

Нурий Бзасежев