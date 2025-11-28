В Новороссийске 2,2 млрд рублей ушли на содержание муниципальных служащих

За девять месяцев 2025 года фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих в Новороссийске составили почти 2,2 млрд руб. Об этом свидетельствует постановление №5692 об исполнении бюджета за прошедшие месяцы текущего года, опубликованное на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четвертом приложении к документу указывается, что численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Новороссийске за девять месяцев составила 8,8 тыс. человек. Финансируемая за счет местного бюджета численность служащих достигла 3,7 тыс. человек.

Согласно приложению, подписанному и.о. первого заместителя главы Натальей Майоровой, фактические расходы на содержание муниципальных работников в период с января по октябрь составили 2,1999 млрд руб.

За девять месяцев по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Новороссийска исполнено 6,908 млрд руб. Размер утвержденного бюджета на 2025 год составляет 9,400 млрд руб.

Общие доходы, согласно постановлению администрации, за прошедшие месяцы текущего года составили 13,577 млрд руб., а расходы — 14,981 млрд руб. До конца года уровень доходов в бюджете муниципалитета должен достигнуть 23,937 млрд руб.

София Моисеенко