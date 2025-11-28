В центре Ростова-на-Дону отключили теплоснабжение в 20 домах из-за дефекта сетей

В Ленинском районе Ростова-на-Дону в 20 многоквартирных домах отключили теплоснабжение. Причиной стал обнаруженный дефект на теплотрассе на переулке Халтуринском, 94. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что на время ремонта без отопления остались здания в границах переулка Доломановского, улицы Пушкинской и переулка Халтуринского. Завершить работы планируют сегодня к 20:00.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прокуратура проводит проверку по факту отключения тепла в 71 многоквартирном доме в столице региона.

Константин Соловьев