На побережье Новороссийска незаконно сформировали земельный участок
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура установила нарушения Водного кодекса РФ на территории Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По данным ведомства, природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила сформированный земельный участок, часть которого располагается в береговой полосе Черного моря. Согласно Водному кодексу РФ, на приватизацию земельных участков на береговой линии действует прямой запрет.
Сотрудники прокуратуры направили в Приморский районный суд исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на земельный участок в части наложения его границ на береговую полосу. По результатам рассмотрения суд удовлетворил требования прокурора.
«Ход исполнения решения суда стоит на контроле специализированной прокуратуры»,— заявили в пресс-службе прокуратуры региона.