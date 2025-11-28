Ростовские гандболистки победили соперниц из Башкортостана со счетом 46:24

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Уфой-Алисой» из Башкортостана в рамках промежуточного матча чемпионата России. Встреча прошла 27 ноября во Дворце спорта Ростова-на-Дону. Информация о результатах встречи опубликована на официальном сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Итоговый счет предварительного этапа составил 46:24 в пользу хозяек площадки.

Организаторы провели встречу в тематическом формате. За ходом игры вместе с болельщиками следили персонажи сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Валентина Любашенко