Поиски пропавшего подростка продолжаются в Новороссийске

Полиция Новороссийска второй день разыскивает пропавшего 15-летнего Константина Л. О проводимых мероприятиях сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Отдел полиции Южного района Новороссийска устанавливает местонахождение подростка 2010 года рождения, которого последний раз видели 26 ноября. Парень не имел при себе мобильного телефона.

Согласно данным правоохранительных органов, на вид подростку 14-15 лет, рост составляет 177 см, вес около 70 кг. Он был одет в черную куртку, спортивные штаны коричневого цвета, белую футболку с красной надписью и серые кроссовки.

В случае, если жители Новороссийска обладают какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, им рекомендуют обратиться в полицию по телефонам: 102, 8(8617)60-55-00, 60-55-10, 8(989)244-25-46.

София Моисеенко