Прививки от опасных инфекций сделали около 290 тысяч жителей Кубани

В Краснодарском крае, по данным регионального минздрава, около 290 тыс. человек прошли вакцинацию по эпидемическим показаниям. Прививки делались от широкого перечня инфекций, включая дизентерию, туляремию, сибирскую язву, лептоспироз, гепатит А, брюшной тиф, бруцеллез, бешенство, менингококковую и пневмококковую инфекции, ветряную оспу, а также COVID-19 и грипп, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Плановая иммунизация по национальному календарю охватила свыше 1,5 млн жителей региона. Массовая кампания против гриппа, стартовавшая в августе, продолжается: прививки получили порядка 2,8 млн человек. В ведомстве отмечают, что темпы вакцинации остаются стабильными, а спрос на сезонные прививки увеличивается на фоне роста заболеваемости в осенне-зимний период.

Вячеслав Рыжков