Власти Новороссийска ищут ответственных за участки на старом кладбище «Солнечное»

В Новороссийске планируют благоустроить старое кладбище «Солнечное», закрытое для захоронений в 1986 году. Перед началом работ местным властям необходимо найти информацию по ряду заброшенных могил, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

Управление городского хозяйства Новороссийска провело инвентаризацию захоронений на кладбище «Солнечном». Специалисты оцифровали могилы и составили электронную базу данных, но в ней не достает сведений по некоторым обветшалым могилам. Журналы со списками ответственных за захоронения были уничтожены пожаром, как подчеркивают в пресс-службе администрации.

Жителей Новороссийска, чьи родственники похоронены на кладбище «Солнечном», призвали обратиться в УГХ в случае, если граждане не располагают информацией о местах погребения.

София Моисеенко