Пьяный подросток разбил стекло автобуса на Богатырском проспекте

Около полуночи 24 ноября в полицию обратился 46-летний водитель автобуса с сообщением о том, что у дома 55 по Богатырскому проспекту неизвестные в состоянии алкогольного опьянения разбили стекло транспортного средства и убежали, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автобус, где пьяные молодые люди разбили стекло.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Автобус, где пьяные молодые люди разбили стекло.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские оперативно установили личности злоумышленников, ими оказались двое молодых петербуржцев, один из которых еще не достиг совершеннолетия. По версии правоохранителей, окно разбил именно младший.

Ввиду возраста фигуранта подготовленные материалы дела были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Андрей Маркелов