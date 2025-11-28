Краснодарская сеть аптек проиграла патентный спор с производителем зубных щеток

Суд по интеллектуальным правам (СИП) постановил, что ООО «Центр комплексных услуг “Медея”» (Краснодар) обязано выплатить ООО «Завод зубных щеток» (Тверская область) и Александру Белову в общей сложности полмиллиона рублей за нарушение патентных прав. На соответствующее постановление СИП обратил внимание «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЦКР «Медея» входит в тверское ООО «Здесь аптека». Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 1,6 млн руб. ООО «Завод зубных щеток» находится в городе Удомля Тверской области. Согласно финансовой отчетности общества за 2024 год, компания поннесла убытки в размере 200 тыс. руб.

Согласно материалам дела, в ходе контрольных закупок было установлено, что в сетевой розничной аптечной сети «Медея» продавали зубные щетки ZeroWhite, рукоятки которых являются результатом заимствования дизайна, разработанного и запатентованного Александром Беловым. Между господином Беловым и «Заводом зубных щеток» заключены лицензионные договоры на использование промышленных образцов.

В январе 2022 года истцы направили ответчику претензии с требованием прекратить нарушение исключительных прав, возместить стоимость проведенных контрольных закупок и выплатить компенсацию. Претензии были оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд. В результате с ЦКР «Медея» в пользу завода взыскано 300 тыс. руб. компенсации, в пользу Александра Белова — 200 тыс. руб.

Компания «Медея» безрезультатно попыталась доказать в суде, что спорные патенты на промышленные образцы были зарегистрированы 16 февраля и 11 мая 2021 года соответственно. В то же время зубные щетки, представленные истцами в суд, были изготовлены в 2020 году. Таким образом, по мнению ответчика, спорные изделия были введены в гражданский оборот до регистрации патентов.

Производитель спорных экземпляров зубных щеток, по версии ответчика, является московское ООО «Орапро». Компания выступает дистрибьютором истца — ООО «Завод зубных щеток» и входит в его группу компаний. Ответчик считает, что истцы злоупотребили своим правом, подав данный иск.

Однако СИП пришел к выводу, что доказательств того, что спорная продукция произведена на производственной площадке общества «Завод зубных щеток» в материалах дела не имеется. «Равно как и не имеется согласия о поставке продукции ответчику. Доказательства приобретения спорного товара у третьего лица ответчиком в материалы дела также не представлены»,— сказано в постановлении суда.

Наталья Решетняк