Треть работодателей Дона автоматизировали работу с персональными данными в 2025 году

Работодатели Ростовской области и ЮФО усиливают меры защиты персональных данных соискателей. За прошедший год 33 компании ужесточили контроль за конфиденциальной информацией. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации экспертов, 26 фирм впервые начали запрашивать разрешения на обработку и хранение личных данных у кандидатов. Столько же организаций ограничили количество работников, которые имеют доступ к подобным сведениям. 22 предприятия перевели хранение информации на отечественные серверы согласно требованиям законодательства.

«Технологичный подход упрощает работу рекрутера с резюме, а также обеспечивает безопасность и снижает вероятность утери данных», — рассказала директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Аналитик уточнила: «46% российских работодателей продолжают хранить заинтересовавшие резюме на бумажных носителях. Однако уже 52% нанимателей в разной степени перешли на цифровые решения и размещают персональные данные на собственных серверах или в CRM-системах».

«Несколько лет назад альтернативы не существовало, но сегодня даже небольшому бизнесу доступны удобные HRtech-решения. Автоматизация позволяет эффективно структурировать данные и обеспечить их защиту, снизить объем рутинных операций и освободить время рекрутера», — добавила госпожа Хадина.

Валентина Любашенко