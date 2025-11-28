Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетней

По факту обнаружения на ул. Заводской в Новочеркасске тела 14-летней местной жительницы с признаками отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При осмотре места происшествия и тела погибшей видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле несовершеннолетней не обнаружено.

«В ходе осмотра с места происшествия изъяты различные предметы, имеющие значение для следствия, в числе которых — газонаполненный стальной баллон малого объема»,— отмечают в ведомстве.

В настоящее время дознаватели проводят комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Ведется расследование.

Наталья Белоштейн

