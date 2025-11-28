В Новороссийске и Геленджике собирают документы для помощи жителям после атаки БПЛА

Администрации Новороссийска, Геленджика и Славянска-на-Кубани ведут прием документов от жителей на предоставление финансовой компенсации ущерба после массированных атак беспилотников 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Новороссийске и Геленджике продолжается обследование жилых домов для оценки повреждений в результате прошедших атак БПЛА. На данный момент в Кабардинке обследовали семь частных домов, в Новороссийске специалисты осмотрели 275 объектов жилого фонда. Работа в данном направлении ведется и в Славянске-на-Кубани, где комиссия обследовала 18 частных домовладений.

В оперативном штабе Краснодарского края напомнили, что в регионе действует ряд мер поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Размер единовременной материальной выплаты составляет 15,6 тыс. руб. на человека, в случае частичной утраты имущества жители могут рассчитывать на 78,3 тыс. руб. на человека, за полностью утраченное имущество предоставляется выплата 156,7 тыс. руб.

Гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью, предусмотрено пособие в размере 627 тыс. руб. За легкий вред здоровью размер компенсации составляет 313,5 тыс. руб.

28 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в городе получили повреждения 227 квартир и 48 частных домов. Обследование жилой инфраструктуры продолжается, глава Новороссийска огласил предварительные результаты по оценке ущерба.

София Моисеенко