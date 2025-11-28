В Ульяновске иностранец приговорен к 12 годам колонии за сбыт наркотиков

Засвияжский районный суд Ульяновска огласил приговор по уголовному делу в гражданина Азербайджана Акифа Задаева, признанного виновным в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ) на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, следствием установлено, что 19 июня 2025 года 51-летний нигде не работавший Акиф Задаев по полученному через мессенджер указанию неизвестного лица извлек синтетический наркотик из заранее подготовленного тайника, и часть наркотических средств продал своему знакомому. В тот же день в ходе спецмероприятий он был задержан возле одного из домов в переулке Октябрьском.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Акифа Задаева к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 130 тыс. руб.

