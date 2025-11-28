На Эльбрусе запустили кэшбек 10% при оплате ски-пассов через СБП

Курорт «Эльбрус» первым среди горнолыжных центров Кавказа внедрил кэшбек 10% по картам «Мир» при оплате ски-пассов через систему быстрых платежей (СБП). Кавказ.РФ и Национальная система платежных карт (НСПК) стартуют акцию 1 декабря 2025 года. Она продлится до 30 апреля 2026 года. Гости покупают билеты на официальном сайте resort-elbrus.ru и получают возврат на карту. Максимальный кэшбек за период составит 2 тыс. руб.

Заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев отметил лидерство курорта в цифровизации. «Эльбрус» ввел проход через турникеты банковской картой и оплату по QR-коду. Сотрудники тестируют ИИ для улучшения сервиса. Тапаев подчеркнул: сэкономленные средства гости потратят на хычины или шурпу. Акция охватит также курорты «Мамисон» и «Ведучи».

Директор департамента НСПК Мария Точилова добавила выгоды для туристов. Покупка билетов занимает секунды. Гости заранее выбирают услуги на сайте. Они тратят кэшбек на развлечения. НСПК накопила опыт акций на «Эльбрусе», «Ведучи» и «Архыз» с 2023 года.

Сезон на «Эльбрусе» открылся 1 ноября 2025 года — первым в России. Работает высокогорная зона на высотах 3500–3847 метров. Остальные трассы запустят при минусовых температурах. Курорт остается единственным на юге страны для лыж и сноуборда. С 4 по 7 декабря пройдет праздник открытия сезона России с концертами, фудкортом и тестами экипировки.

Партнерство Кавказ.РФ и НСПК началось в 2022 году на ПМЭФ. Тогда Хасан Тимижев и Владимир Комлев договорились о карте «Мир» как ски-пассе. В 2023-м на высоте 3847 метров установили арт-объект «Отражение твоего мира» — зеркальный куб. Он символизирует надежность платежей. Участники СБП превысили 210 банков. Сервис позволяет переводы по номеру телефона и оплату по QR.

Для участия в программе пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности на vamprivet.ru или в приложении «Привет!» для Android. Кавказ.РФ под Минэкономразвития РФ развивает курорты и ОЭЗ в СКФО. Вице-премьер Александр Новак курирует регион. НСПК управляет платежной системой «Мир» и клирингом СБП.

Станислав Маслаков