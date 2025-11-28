При атаке БПЛА в Новороссийске пострадали 227 квартир

В результате атаки беспилотников, произошедшей в Новороссийске ночью 25 ноября, в городе пострадали 227 квартир в 34 домах, согласно промежуточной информации от мэра Андрея Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Рабочие группы продолжают устанавливать ущерб, нанесенный инфраструктуре Новороссийска в ходе массированной атаки беспилотников. Как сообщил Андрей Кравченко, на данный момент известно о 227 пострадавших квартирах и 48 частных домовладениях. Специалисты обследовали 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Работа в этом направлении не останавливается.

Среди наиболее распространенных повреждений выделяют ущерб фасадам, балконам, остеклению и внутренней отделке жилых комнат. Больше всего, по словам мэра города, пострадали многоквартирные дома в Южном районе. Повреждения получили более 200 квартир на улице Мурата Ахеджака, пять жилых помещений полностью разрушены в результате прилетов. На улице Южной повреждения зафиксировали в 14 квартирах и на кровле дома, на проспекте Дзержинского БПЛА нанесли ущерб семи квартирам, одна из них полностью повреждена.

Восстанавливать жилой фонд после атаки БПЛА будут управляющие компании и представители бизнеса. В администрациях районов Новороссийска продолжается прием документов от жителей на предоставление компенсационных выплат.

София Моисеенко