В Дагестане передали в суд дело о мошенничестве с маткапиталом на 35 млн рублей

В Ленинский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве при получении выплат материнского капитала на сумму свыше 35 млн руб., связанное с оформлением фиктивных свидетельств о рождении детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие выяснило, что с декабря 2019 по сентябрь 2022 года преступная группа помогала 60 женщинам, по факту не родившим детей, получить поддельные документы и затем оформить сертификаты материнского капитала в Социальном фонде Дагестана.

В схему было вовлечено около 100 человек, включая сотрудников ЗАГСов и медицинских работников родильных домов, которые способствовали подделке документов. Полученные сертификаты обналичивали через кредитные организации, оформляя мнимые сделки. Общая сумма ущерба бюджетной системе превысила 35 млн руб. Одну из организаторов уже заключили под подписку о невыезде, она признала вину и сотрудничает со следствием. Это уголовное дело выделено в отдельное производство и передано для рассмотрения в суд, расследование в отношении других участников продолжается.

Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, оперативники из Дагестана и регионального УФСБ. Эта афера является частью широко распространенной практики мошенничества с маткапиталом на территории республики, где поддельные документы использовали для незаконного получения государственных средств. Схемы выявляли и в других регионах России, где мошенники организуют фиктивные рождения детей, чтобы получить маткапитал незаконно.

Уголовное дело в Дагестане раскрывает масштабную преступную сеть с участием чиновников и медицинских работников, принесшую многомиллионные убытки бюджету под видом социальной поддержки семей с детьми.

Станислав Маслаков