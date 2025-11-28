В небе над Северной Осетией уничтожен беспилотник
Силами ПВО уничтожен БПЛА над селением Алханчурт. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Глава республики попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. И отметил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.
Сергей Меняйло также напомнил, что в республике действует запрет на публикацию информации, а также фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА.