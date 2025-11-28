У берегов Анапы за месяц нашли 19 погибших дельфинов

В Анапском районе отмечен резкий рост числа выбросов погибших китообразных, следует из данных наблюдателей Центра «Дельфа», фиксирующих состояние популяций в черноморской акватории. С 21 октября зарегистрировано 19 особей — восемь афалин, пять белобочек и шесть азовок. Для сравнения: за аналогичный период 2023 и 2024 годов специалисты насчитывали шесть и восемь случаев соответственно. В других районах Краснодарского края подобного увеличения не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Экологи не исключают, что рост смертности может быть связан с загрязнением моря, которое произошло в конце октября в районе Анапы, однако прямых доказательств этому пока нет. По их словам, столь масштабный выброс мазута не может пройти бесследно: токсиканты способны накапливаться в организмах животных, ослабляя иммунитет и повышая риск развития заболеваний. Исследование белобочки, выброшенной на берег 21 октября, выявило признаки хронической инфекции и тяжелого истощения, которые могли развиться в условиях выраженной иммуносупрессии. Лабораторные анализы биоматериала продолжаются.

Специалисты призывают жителей сообщать о случаях обнаружения живых пострадавших животных по телефону горячей линии, а также информировать о погибших дельфинах, поскольку фиксация каждого эпизода необходима для анализа динамики состояния популяции, включенной в Красную книгу. При этом в организации подчеркивают, что не занимаются утилизацией павших китообразных. По словам экологов, отсутствие специализированной службы в Анапском районе привело к ситуации, когда тела животных неделями остаются на пляжах. Вопрос, как считают эксперты, требует вмешательства местных властей.

Волонтеров, участвующих в выездах и сборе биоматериалов, в Центре поблагодарили, отметив, что их работа остается ключевой для дальнейшего мониторинга состояния черноморских китообразных.

Вячеслав Рыжков