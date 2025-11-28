Администрация Новороссийска примет меры против подтоплений в Мысхако

Для решения вопроса с подтоплениями улиц в селе Мысхако власти Новороссийска утвердили план работ. Об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Фото: Пресс-служба мэрии Ульяновска

27 ноября Рафаэль Бегляров принял участие в комиссионном выезде по проблеме подтопления земельных участков на улице Ясеневой в Мысхако. По итогам выезда специалисты составили поэтапный план ремонтных работ.

В 2026 году планируется обустроить водоперехват на улице 8-й Гвардейской, для того чтобы направить потоки воды в ливневку на улице Соловьиной. Уже в 2027 году систему ливнеотведения на Соловьиной реконструируют для повышения ее мощностей.

«Реализация этих мероприятий полностью исключит возможность подтопления земельных участков по улице Ясеневой»,— подчеркнул замглавы Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко