Суд постановил вернуть 35 га невостребованных кубанских сельхозземель государству

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил переход в муниципальную собственность 35,1 га неиспользуемых более десяти лет сельхозземель, расположенных в границах агрофирмы «Роговской» Тимашевского района. Как следует из сообщения пресс-службы суда, инстанция отменила решение Краснодарского краевого суда, признавшего права двух физических лиц на часть спорных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Иски о передаче земель в пользу муниципалитета подали администрация Роговского сельского поселения и региональный департамент имущественных отношений. Ранее Тимашевский районный суд в 2014 году уже передавал часть участков в муниципальную собственность, однако решение было отменено краевым судом в 2022 году. Повторная апелляция частично поддержала требования властей, исключив из спора участок площадью 3,9 га, на который претендовали наследники прежнего владельца.

В кассационной инстанции представители муниципалитета указали на отсутствие доказательств принятия наследства, владения участком и намерения наследодателя распорядиться земельными долями. Также был отмечен пропуск срока исковой давности. Изучив материалы дела, суд признал выводы апелляции необоснованными, отменил ее определение в части встречного иска и вынес новый судебный акт, полностью удовлетворяющий требования властей.

Определение может быть оспорено только в Верховном суде РФ.

Вячеслав Рыжков