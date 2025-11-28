Лаборатория в Новороссийске подтвердила качество собранного на Кубани подсолнечника

Сбор подсолнечника в Краснодарском крае и Адыгее вышел на финальную стадию: аграрии сообщают, что оставшиеся работы носят локальный характер. По данным на 26 ноября, в лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступило 569 образцов семян от партий совокупным весом 224 тыс. т. Все они прошли проверку по требованиям техрегламента ТР ТС 015/2011 и ГОСТ 22391-2015, предусматривающим оценку физических, химических и микробиологических показателей, а также содержания токсичных элементов и пестицидов.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как уточняют в учреждении, качество партий на Кубани оценивается в целом положительно: масличность достигает 44% при низком кислотном числе, что позволяет производителям рассчитывать на стабильный выход масла и минимальные технологические потери. При этом специалисты отмечают случаи поставок с пограничной влажностью и признаками окисления, что делает такие объемы непригодными для длительного хранения. По словам заместителя заведующего испытательной лабораторией Дмитрия Савченко, выявление этих отклонений позволяет переработчикам корректировать логистику и сроки переработки.

По информации регионального информационно-консультационного центра, уборка подсолнечника в Краснодарском крае завершена на 98% площадей, средняя урожайность составила 14,3 ц/га, а наиболее высокие показатели демонстрируют хозяйства центральных районов — до 25,6 ц/га. В Адыгее завершено 96% уборочных работ, средняя урожайность находится в диапазоне 18–20 ц/га, валовой сбор оценивается в 103 тыс. т.

Вячеслав Рыжков