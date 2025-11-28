Прокуратура проводит проверку после схода двух вагонов в Новороссийске

Южная транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств схода двух вагонов грузового состава на станции Новороссийск, произошедшего утром 27 ноября. Как сообщили в надзорном ведомстве, пострадавших в результате инцидента нет, на железнодорожном узле продолжаются восстановительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Новороссийск прибыл транспортный прокурор Александр Наливайко, который координирует действия специалистов. Им предстоит установить причины происшествия и проверить соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. По завершении проверки будет решено, необходимы ли дополнительные меры реагирования.

Вячеслав Рыжков