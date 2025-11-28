В Ставрополе осужден волгоградец за мошенничество с субсидией на 2,25 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Ставрополя поддержала обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении 43-летнего жителя Волгограда. Мужчину признали виновным по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В 2019 году министерство экономического развития Ставропольского края и региональный Фонд поддержки предпринимательства заключили соглашение о субсидировании вывода малого и среднего бизнеса на иностранные рынки. Директор Фонда Елена Самарина совместно с обвиняемым организовала фиктивные международные выставки и бизнес-миссии в Турции и Туркменистане. Подозреваемый создавал видимость проведения этих мероприятий, хотя фактически выезды не состоялись. Они направили в министерство ложные отчёты о расходовании субсидии. В результате из бюджета было похищено 2,25 млн руб.

Суд учел позицию прокурора и собранные следователями доказательства и назначил волгоградцу 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ущерб государству возмещен в полном объёме. При этом Елена Самарина уже ранее была осуждена Ленинским райсудом Ставрополя по тому же делу и получила наказание, не связанное с лишением свободы.

Станислав Маслаков