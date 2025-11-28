На жителя Ставрополя заведено 11 уголовных дел за передачу персональных данных

В Ставрополе задержан местный житель по подозрению незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. В отношении фигуранта возбуждено 11 уголовных дел по ст. 272.1 УК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Офис фигурант организовал на лоджии своей квартиры. С помощью мессенджеров он получал файлы, содержащие фотографии паспортов граждан РФ, и направлял их третьим лицам для оформления и регистрации сим-карт различных операторов сотовой связи.

«В дальнейшем сим-карты помещались в сим-боксы, позволяющие через узкоцелевую программу одновременно продавать десятки виртуальных абонентских номеров на специализированной интернет-площадке»,— добавила госпожа Волк.

На данный момент потерпевшими признаны 60 человек. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн