Суд признал права совхоза имени Кирова на семь объектов на Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск АО «Совхоз имени Кирова» к администрации Труновского муниципального округа и признал право собственности предприятия на семь нежилых зданий общей площадью 1654 кв м. Решение суда публиковано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав спорной недвижимости вошли ремонтная мастерская КАМАЗов площадью 660,7 квадратных метра на улице Школьной, подвальное помещение и склад на улице Кооперативной площадью 28,7 и 54 квадратных метра соответственно.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Совхоз имени Кирова» зарегистрировано в 1993 году в поселке имени Кирова Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 107,8 млн руб. Управляющая компания — ООО УК «Импульс», бенефициар — Михаил Чернов. Среднесписочная численность работников за 2024 год — 203 человека. Выручка компании за 2024 год составила 2,5 млрд руб., прибыль — 1 млрд руб.

Также суд передал совхозу спортивный зал площадью 92,6 квадратных метра, столовую пионерского лагеря площадью 324,9 квадратных метра, мастерскую площадью 40,3 квадратных метра и склад площадью 453,4 квадратных метра. Все объекты расположены в поселке имени Кирова Труновского района.

Судебное постановление станет основанием для внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости. Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции в течение месяца, а затем в кассации в течение двух месяцев после вступления в силу.

Тат Гаспарян