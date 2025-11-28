Депутата Дагестана задержали за взятки на 12 млн рублей

Бывший руководитель управления обеспечения семей с детьми Социального фонда Дагестана и депутат Народного собрания республики Изи Алиев арестован по делу о взятках за назначение социальных пособий. Об этом сообщили представители Следственного комитета и ФСБ России.

Алиеву предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток организованной группой в особо крупном размере. По данным ФСБ, к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников дагестанского отделения СФР, еще 11 граждан подозреваются в даче взятки.

Как установило следствие, в 2023 году Алиев создал преступную группу из своих подчиненных для систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий по рождению и воспитанию детей. Общая сумма полученного вознаграждения составила не менее 12 млн руб.

«За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5000 незаконных решений о назначении таких пособий»,— сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Участники группы искали местных жительниц без законных оснований для господдержки, размещая в WhatsApp, Telegram и на сайтах объявлений предложения об оказании за плату услуг по назначению пособий и увеличению их размера с 50 до 100% прожиточного минимума.

Ущерб бюджету Социального фонда от противоправной деятельности превысил 1,4 млрд руб. В отношении Алиева суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В расследовании участвовали сотрудники центрального аппарата СФР.

Тат Гаспарян