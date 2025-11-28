Родители погибших участников СВО получат выплаты на санаторий в Новороссийске

В Новороссийске введут новую муниципальную выплату для родителей погибших участников СВО. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы Новороссийска, родители погибших с 2026 года начнут получать единовременную выплату от муниципалитета в размере 100 тыс. руб. Эти денежные средства можно будет потратить на санаторно-курортное лечение.

Меру поддержки ввели после встречи Андрея Кравченко с одной из матерей военнослужащих. Женщина, по словам мэра, выразила желание пройти лечение в санатории. В новом году воспользоваться муниципальной выплатой смогут вдовы и родители героев.

София Моисеенко