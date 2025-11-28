В Южном районе Новороссийска реконструируют детскую площадку в портовом стиле

Детскую площадку в 10 микрорайоне Новороссийска планируют выполнить в стиле портовой идентичности города. Об этом сообщил замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Речь идет о площадке на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников, напротив «Южного рынка». Участок ждет реконструкция. По словам Рафаэля Беглярова, специалисты разработали концепцию «научной площадки» в портовом стиле, там планируется поставить специальное оборудование в виде систем навигации и терминалов, а также обустроить информационные таблицы с фактами о жизни новороссийского порта.

Работы по реконструкции площадки планируют завершить до конца первого квартала 2026 года. Замглавы по ЖКХ отметил, что концепция детской зоны обсуждалась с местными жителями.

София Моисеенко