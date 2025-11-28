В Новороссийске пройдут учения со стрельбами в десантно-штурмовой дивизии

В Приморском районе Новороссийска сегодня будут слышны звуки выстрелов. В 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пройдут учения со стрельбами, о чем сообщили в РСЧС.

Тренировочные мероприятия в рамках антитеррора состоятся с 11:00 до 13:00. Жителей города призывают соблюдать спокойствие.

До 11:00 также будут проводиться учения со стрельбами в акватории морского порта Новороссийска силами НВМБ, об этом ранее уведомили в пресс-службе администрации города.

София Моисеенко