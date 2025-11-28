В Дагестане в ДТП погибла пассажирка автомобиля «Шевроле Нива»

На 26 км. автодороги Бабаюрт —Шава в Бабаюртовском районе в результате ДТП погибла 34-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Нива». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

62-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок ограждения моста.

В результате аварии 34-летняя пассажирка автомобиля была доставлена в ЦРБ Бабаюрта, где в последствии скончалась от полученных травм.

Наталья Белоштейн