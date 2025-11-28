Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане в ДТП погибла пассажирка автомобиля «Шевроле Нива»

На 26 км. автодороги Бабаюрт —Шава в Бабаюртовском районе в результате ДТП погибла 34-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Нива». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

62-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок ограждения моста.

В результате аварии 34-летняя пассажирка автомобиля была доставлена в ЦРБ Бабаюрта, где в последствии скончалась от полученных травм.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все