Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Дополнительные меры безопасности вводились в воздушной гавани Геленджика в 05:54 28 ноября. Ограничения перестали действовать с 09:09, согласно информации Росавиации
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснили в ведомстве.
Ночью 28 ноября в Новороссийске и Геленджике объявляли тревогу по БПЛА. Режим угрозы сняли в течение двух часов.