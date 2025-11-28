Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дополнительные меры безопасности вводились в воздушной гавани Геленджика в 05:54 28 ноября. Ограничения перестали действовать с 09:09, согласно информации Росавиации

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснили в ведомстве.

Ночью 28 ноября в Новороссийске и Геленджике объявляли тревогу по БПЛА. Режим угрозы сняли в течение двух часов.

София Моисеенко

Новости компаний Все