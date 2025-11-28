Ставропольским школам напомнили о режиме работы при беспилотной опасности

Министерство образования Ставропольского края напомнило о работе образовательных организаций во время объявления беспилотной опасности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 17 апреля 2025 года подписал постановление № 197. Документ регулирует работу школ, вузов и детсадов во время режима беспилотной опасности. Родители теперь сами решают, вести ли детей на уроки или оставить дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ночью часто объявляют режим опасности, который длится до утра. Если отбой не поступит до 6:00, ученики первой смены переходят на дистанционку или свободное посещение. Губернатор Владимиров лично разъяснил правила в сентябре: школы работают штатно только при отмене сигнала до утра. Вторая смена ждет отмены до 10:00. Если режим сохраняется, занятия тоже переводят в онлайн или делают необязательными. Днем, если БПЛА-угроза настигает во время уроков, дети остаются в школе под присмотром учителей. Родители могут забрать их в любой момент.

Министр образования региона Мария Смагина подтвердила нововведения в октябре 2025-го на прямой линии в ЦУР. Угрозы приходят преимущественно ночью, автобусы не выходят в рейс, ученики пропускают школу. Теперь родители получают свободу выбора ради безопасности. В населенных пунктах с повышенным риском звучат дополнительные оповещения. Владимир Владимиров подчеркнул: безопасность превыше всего. Родители могут проявить гибкость — раньше решения принимались централизованно.

Станислав Маслаков