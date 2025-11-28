В Дагестане в ДТП пострадала несовершеннолетняя

В Хасавюртовском районе, на 8 км. автодороги ФАД «Кавказ» Солнечное — Борагангечув, в аварии получила травмы и была госпитализирована семилетняя девочка — пассажир «ВАЗ-219410». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Дагестан.

По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-219010».

В результате ДТП также пострадали и были госпитализированы водители обоих автомобилей.

Наталья Белоштейн