В Дагестане переизбрали пять мировых судей
Председатель Верховного Суда Республики Дагестан Федор Щукин представил пять кандидатур на должности мировых судей на сессии Народного Собрания республики. По ним всем приняты положительные решения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции республики.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Абдул Махмудов назначен на трехлетний срок полномочий мировым судьей судебного участка № 34 Хасавюрта, мировой судья судебного участка № 12 Ленинского района Махачкалы Наида Билалова, мировой судья судебного участка № 38 Агульского района Амир Магомедов, мировой судья судебного участка № 80 Табасаранского района Нариман Фейзуллаев и мировой судья судебного участка № 89 Хунзахского района Гаджимурад Магомедов продолжат исполнять свои полномочия без ограничения срока полномочий.