Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрей Кравченко: в Новороссийске звучит сирена из-за атаки БПЛА

В Новороссийске включили сирены с сигналом «Внимание всем». Мэр Андрей Кравченко сообщил, что оповещение запустили из-за атаки беспилотников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. В настоящее время на территории муниципалитета действует режим тревоги.

Новороссийцам и гостям города рекомендуется укрыться в комнатах с капитальными стенами без окон (коридор, кладовая или туалет). Запрещается прятаться вблизи стен многоквартирных домов, в автомобилях и на открытых пространствах около моря.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и распространение материалов о работе средств ПВО и призвал соблюдать спокойствие.

София Моисеенко

Новости компаний Все