Андрей Кравченко: в Новороссийске звучит сирена из-за атаки БПЛА
В Новороссийске включили сирены с сигналом «Внимание всем». Мэр Андрей Кравченко сообщил, что оповещение запустили из-за атаки беспилотников.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. В настоящее время на территории муниципалитета действует режим тревоги.
Новороссийцам и гостям города рекомендуется укрыться в комнатах с капитальными стенами без окон (коридор, кладовая или туалет). Запрещается прятаться вблизи стен многоквартирных домов, в автомобилях и на открытых пространствах около моря.
Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и распространение материалов о работе средств ПВО и призвал соблюдать спокойствие.