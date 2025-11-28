Угрозу по БПЛА объявили в Геленджике вслед за Новороссийском
В Геленджике и Новороссийске объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили главы муниципалитетов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Алексей Богодистов призвал геленджичан позаботиться о собственной безопасности и держаться подальше от застекленных помещений. Мэр курорта также напомнил о действующем запрете на съемку и распространение материалов о деятельности ПВО.
В укрытии рекомендуется оставаться до отмены угрозы БПЛА.