Угрозу по БПЛА объявили в Геленджике вслед за Новороссийском

В Геленджике и Новороссийске объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили главы муниципалитетов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Алексей Богодистов призвал геленджичан позаботиться о собственной безопасности и держаться подальше от застекленных помещений. Мэр курорта также напомнил о действующем запрете на съемку и распространение материалов о деятельности ПВО.

В укрытии рекомендуется оставаться до отмены угрозы БПЛА.

София Моисеенко

