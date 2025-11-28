В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска действует угроза атаки БПЛА. Об этом в 23:18 27 ноября заявил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава Новороссийска призвал горожан при включении сирен уйти подальше от окон и укрыться в комнатах с капитальными стенами. В случае, если тревога по БПЛА застает на улице, необходимо перейти на цокольный этаж ближайшего здания, либо же в подземный переход или паркинг. Для укрытия нельзя использовать автомобили, опасно для жизни прятаться вблизи стен многоквартирных домов.

Новороссийцев призвали сохранять спокойствие и ждать отмену сигнала.

София Моисеенко