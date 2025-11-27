Главные новости за 27 ноября. Новороссийск

На железнодорожной станции в Новороссийске произошел сход двух вагонов грузового поезда. В результате случившегося обошлось без пострадавших, специалисты проводят восстановительные работы на участке под руководством новороссийского транспортного прокурора Александра Наливайко.

Депутаты городской думы Новороссийска утвердили перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность многодетным семьям. Площадь участков варьируется от 613 до 1171 кв. м.

На судоремонтном заводе в Дубае завершается строительство двух выносных причальных устройств для Каспийского трубопроводного консорциума. Оборудование установят в акватории морского терминала в 2026 году, заменив действующие ВПУ.

Рафаэль Бегляров стал заместителем главы Новороссийска по вопросам ЖКХ без приставки «и.о.». Господин Бегляров является бывшим директором «НЭСК» и экс-учредителем компании «РГС-Ресурс».

Объем бронирований в средствах размещения Новороссийска на первый месяц зимы составляет 45%. На январь номерной фонд санаторно-курортного и гостиничного комплекса забронирован на 37,5%, а на февраль — на 26,5%.

26 ноября акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) снижались на 6,95% на Мосбирже после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об окончании периода зерновой сделки. Акции НКХП после выхода заявления на Мосбирже в 14:39 снизились до 495 руб. за бумагу, а к 16:13 снижение замедлилось, и цена за бумагу составила 505 руб.

Новороссийские таможенники не пропустили ввоз в порт из Турции электронных плат и микросхем, состоящих из драгоценных металлов. Весь товар изъяли, ущерб оценили в 1,5 млн руб.