Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Новороссийске

На железнодорожной станции в Новороссийске произошел сход двух вагонов грузового поезда. Об этом заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, сход вагонов произошел 27 ноября. В результате случившегося обошлось без пострадавших, специалисты проводят восстановительные работы на участке под руководством новороссийского транспортного прокурора Александра Наливайко.

Причины и обстоятельства схода вагонов уточняются. Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта, после чего примут меры реагирования.

София Моисеенко