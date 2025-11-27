Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Новороссийске
На железнодорожной станции в Новороссийске произошел сход двух вагонов грузового поезда. Об этом заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По информации ведомства, сход вагонов произошел 27 ноября. В результате случившегося обошлось без пострадавших, специалисты проводят восстановительные работы на участке под руководством новороссийского транспортного прокурора Александра Наливайко.
Причины и обстоятельства схода вагонов уточняются. Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта, после чего примут меры реагирования.